Serhat Kılıç Öğretmen dizisiyle yeniden karşımıza çıkacak. Ünlü oyuncunun nasıl bir performas göstereceği merak konusu olurken hakkındaki bilgiler de araştırılmaya başlandı. Yoğun şekilde Serhat Kılıç kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorularına cevap aranıyor.

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Kılıç, 08 Temmuz 1975'de Ankara’da hayata gözlerini açtı. Aslen Malatyalı'dır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2005'te Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümün de Reji üzerine master yapar. Bu arada Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başlamıştır.

1992'den 2001 yılına kadar farklı tarihlerde radyo programcılığı yapmıştır. İstanbul, Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatroları'nda görev almıştır. 2012 tarihinde Elif Neylan Levent ile birlikte Cats&Dogs adlı bir prodüksiyon şirketi kurmuştur.

2009- 2010 tarihleri arasında “Uyanık Bar” isimli bir proğram yaptı, “Serji” karakteri ile sunmuştur. 2010 yılında Zülfü Livaneli‘nin ‘Veda’ filminde Atatürk’ün sağ kolu Salih Bozok‘u canlandırmıştır. Serhat Kılıç, 2012 yılında TRT’de başlayan “Seksenler” dizisindeki “Ergun Plak” karakterini canlandırmış ve seyirci tarafından oldukça beğenilmiştir.