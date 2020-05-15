Seyahat yasağı kalktı mı, hangi illerde var? İller arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?

24 il için uygulanan seyahat yasağı uygulamasının geçtiğimiz günlerde 9 ilde kaldırıldığı açıklanmıştı. Corona virüs önlemleri nedeniyle 15 ilde seyahat yasağı uygulanıyor. Bazı illerde seyahat yasağının kalkmasıyla beraber yasakların hangi illerde devam ettiği araştırılıyor. Peki seyahat yasağı hangi illerde var? İller arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE GÖNDERDİ

1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, istanbulda seyahat yasağı ne zaman kalkacakKayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMANA KALKACAK?

15 ilde şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulaması 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edecek.