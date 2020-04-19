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19.04.2020 - 19:40 |

Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmini seslendiren oyuncular kimler?

Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Oldukça eğlenceli bir film olan Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu filmini seslendiren oyuncular kimler?

Oscar ödüllü "Şhrek: Sonsuz Dek Mutlu" filmi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 7'den 70'e animasyon filmi sevenlerin ilgisini çeken Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filminde Shrek'in her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmak için atılacağı maceralar ele alınıyor. Peki, Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin konusu nedir? Shrek: Sonsuza Dek Mutlu seslendirenler kimlerdir? İşte, filmle ilgili merak edilen detaylı bilgiler.

FİLMİN KONUSU NE?

Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek’e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen’dir. Bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek’in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.

FİLMİN SESLENDİRENLERİ KİMLER?

Okan Bayülgen - Shrek

Sezai Aydın - Eşek

Oya Prosçiler - Prenses Fiona

Engin Alkan - Çizmeli Kedi

Özgür Özdural - Rumpelstiltskin

Osman Gidişoğlu - Kral Harold

Rüçhan Çalışkur - Kraliçe Lillian

Boğaçhan Sözmen - Brogan

Sercan Gidişoğlu - Zencefil Adam Kurabiye

Özgür Özdural - Pinokyo

İsmail Yıldız - Kurt

Ali Ekber Diribaş - Doris

Murat Şenol - Mabel

 

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