Sigara içme yasağı olan iller! Hangi illerde sigara içme yasağı var?

Koronavirüs dünyanın gündeminde yer alıyor. Korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında çeşitli tedbirler alınıyor. Bazı illerde açık alanlarda sigara içmek yasakları. Sigara içmenin yasaklandığı iller ise merak ediliyor. İşte sigara içmenin yasaklandığı iller...

HANGİ İLLERDE SİGARA İÇMEK YASAKLANDI?

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanım alanlarında sigara ve benzeri tütün ürünlerinin içilmesine yasak geldi.