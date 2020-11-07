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07.11.2020 - 17:42 |

Sigara içme yasağı olan iller! Hangi illerde sigara içme yasağı var?

Sigara içme yasağı olan iller ile ilgili detaylar merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı illerde açık alanlarda, cadde,sokaklarda, park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara içmek yasaklandı. Peki hangi illerde sigara içmek yasaklandı?

Sigara içme yasağı olan iller! Hangi illerde sigara içme yasağı var?

Koronavirüs dünyanın gündeminde yer alıyor. Korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında çeşitli tedbirler alınıyor. Bazı illerde açık alanlarda sigara içmek yasakları. Sigara içmenin yasaklandığı iller ise merak ediliyor. İşte sigara içmenin yasaklandığı iller...

HANGİ İLLERDE SİGARA İÇMEK YASAKLANDI?

Koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanım alanlarında sigara ve benzeri tütün ürünlerinin içilmesine yasak geldi.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
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