Şimşek ve yıldırım nedir? İşte özellikleri

Genelde şimşek ve yıldırım dendiği zaman aynı doğa olayı olduğu düşünülür. Fakat bu doğru değildir. Her iki durumun da aslında birbirinden farklı doğa olayı olduğunu biliyor muydunuz? Yani yıldırım ve şimşek birbirinden tamamen farklı olaylardır.

Şimşek ve Yıldırım Nasıl Oluşur?

Dünya üzerinde şimşek ve yıldırım iki farklı yaşanan doğa olayıdır. Şimşek; iki bulut arasında elektrik boşalımı gerçekleşirken meydana gelen kırık çizgiler şeklindeki geçici ışıklardır. Yıldırım ise; gök gürültüsü ve şimşekten meydana gelen, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki elektrik boşalmasıdır. Bu iki tanım yıldırım

ile şimşek arasındaki farkı anlatan en basit açıklamadır. Diğer bir deyişle şimşek iki bulut arasında yaşanan olay, yıldırım ise yeryüzü ile gökyüzü arasında meydana gelen bir oluşumdur.

Bu durumlar mevsime ve hava durumuna bağlı olarak şimşek ile yıldırımın oluşmasındaki en önemli unsurlar arasında yer alır. Özellikle yeryüzü ile gökyüzü arasındaki ısı değişimleri bu iki doğa olayının meydana gelmesindeki temel etmendir. Özellikle hava çok iyi bir iletkene sahip olmadığı için yüksek gerilime sahip bulutlar meydana gelir. Böylece devreye giren negatif ve pozitif yükler birbirine çarpışarak şimşek ile yıldırımın ortaya çıkmasına olanak tanır.

Kısaca Şimşek ve Yıldırımın Oluşumu

Bulutlar arasındaki yüksek elektrik gerilimi nedeniyle şimşek meydana gelir. Yeryüzü ve gökyüzü arasında meydana gelen bu gerilim ise yıldırımın ortaya çıkmasına olanak tanır. Her iki doğa olayları arasındaki fark budur. Yani biri yeryüzüne inerken diğeri bulutlar arasında meydana gelir. Ancak görsel

olarak birbirine benzerlik gösterdiği için pek çok insan yıldırım ile şimşeğin aynı olduğu kanısına varır.

Çok yüksek bir elektrik gücüne sahip olan bu iki doğa olayı, tek seferde dahi yüzyıllarca elektriği karşılayacak bir potansiyel oluşturur. Günümüzde hala şimşek ile yıldırım olayları hakkında bilgi toplanmaya çalışılıyor.