Son dakika! Akıncı Üssü Davası kararlarının ardından şehit aileleri Milliyet'e konuştu

PAŞA ALYURT / Ankara

Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki saldırıda şehit olan komiser Şehit Cennet Yiğit'in(23) babası Yahya Kemal Yiğit, "Bizim çocuğumuzun şehit olduğundan haberimiz yoktu. Biz bilmeden zaten darbe girişimi için sokaklardaydık. Şehadetinden haberimiz yoktu. Bizde gidelim şerefimizle ölelim dedik. Eğer darbe girişimi olsaydı bize yaşama hakkı olmazdı" dedi. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler ise, "İçeride çürüsünler. Dışarıya çıkamamaları bizim bir nebzede olsa yüreğimize su serpiyor. Şunu unutmasınlar ki, daha Allah'ın huzurunda, mahşerde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen FETÖ'nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında sanıklara ceza yağdı. FETÖ'nün Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yönelik bombalı saldırısında şehit düşen komiser Cennet Yiğit, komiser yardımcısı Gülşah Güler ile komiser yardımcısı Seher Yaşar'ın babaları, kararın ardından Milliyet'e konuştu. Kararın acılarını dindirmediğini, ancak bir nebze de olsa yüreklerine su serptiğini ifade eden şehit babaları, şunları söyledi:

Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan komiser yardımcısı Seher Yaşar'ın babası Veysel Yaşar:

"TEK ÜMİDİMİZ, GÜNEŞ GÖZÜ GÖRMESİNLER"

Ben şehit babası olarak bunların ilk başta idam olmasını istiyorum. Ama ülkemizde idam olmadığı için biz sonuçları bekledik. Dava biraz uzun sürdü. Bir şekilde bunların bu kadar ağır ceza alacağını biliyorduk. İçimiz hiçbir zaman soğumaz, ama dünya gözüyle bunların ceza aldığını gördük. Ülkemizin adaletine güveniyoruz. Şunu bilsinler ki; asıl hesaplaşma ahirette olacak. Bütün şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum. Yüreğimizi fazla soğutmadı ama dünya gözüyle adalet yerini buldu. Biraz olsun su serpti. Hak ve adalet yerini bu şekilde buldu. Tek ümidimiz inşallah güneş gözü görmesinler, dışarı çıkmasınlar.

Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen komiser Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit:

"SABAHA KADAR UYUYAMADIM"

Bizim çocuğumuzun şehit olduğundan haberimiz yoktu. Biz bilmeden zaten darbe girişimi için sokaklardaydık. Şehadetinden haberimiz yoktu. Bizde gidelim şerefimizle ölelim dedik. Eğer darbe girişimi olsaydı bize yaşama hakkı olmazdı. Üç gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda kızımızın şehit olduğunu öğrendik. Özel hareketta komiserdi. Dün hayatını film yapıyorlardı. 7 tane şehit kızımın hayatını film yapıyorlardı, inanın sabaha kadar uyuyamadım. Bu alçakların bu ülkeden yok olmasını istiyorum.

Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler:

"ZALİMLER İÇERİDE ÇÜRÜSÜNLER"

Tabi ki benim isteğim idamdır. Ama devletimizin verdiği karardan da memnunuz. İçeride çürüsünler. İçeride yatması dışarıya çıkamaması bizim bir nebzede olsa yüreğimize su serpiyor. Zalimler içeride çürüsünler. Ben özel bir şirkette çalışıyorum. Özel Harekat Havacılık Üssü'ne atılan ilk bombada ağabeyi Gülşah ile iletişim kurdu. Gülşah ağabeyine, 'biz iyiyiz' dedi. İkinci bombadan sonra ise telefonlarına ulaşamadık. Arkadaşları Ankara'ya gelmemiz için bizi aradı. Gelirken içerimizde biraz da olsa ümit vardı. Eşim Marmaris'ten oğlumla beraber, ben ise Kars'tan geldim. Ancak Özel harekatın halini görünce ümidimiz yitirmiştik. Şunu unutmasınlar ki, daha Allah'ın huzurunda, mahşerde hesaplaşacağız.