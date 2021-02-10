MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Arnavutköy'de kaza! 2'si polis 3 yaralı
ABONE OL
10.02.2021 - 09:31 | | DHA

Son dakika... Arnavutköy'de kaza! 2'si polis 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre; Arnavutköy'de polis ekip aracının hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Arnavutköy'de kaza! 2'si polis 3 yaralı

Kaza, dün saat 23.30'da Arnavutköy Falih Rıfkı Atay Caddesi'nde meydana geldi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçilerin devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir otomobilin bilgisini devriye ekipler amirliğine bağlı polis ekiplerine bildirmesi üzerine Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde şüpheli aracı arama çalışması başlatıldı.

Son dakika... Arnavutköyde kaza 2si polis 3 yaralı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli aracı sokak sokak arayan polis ekipleri, ara sokaktan caddeye çıkan hafif ticari bir araçla çarpıştı. Çarpışma anının bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdığı kazada, ekip aracındaki polislerden 2'si hafif şekilde yaralandı. Polis aracının çarpıştığı aracın sürücüsü Muhammed Birdal ise araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı duyan mahalle sakinleri yaralı polislerin ve Birdal'ın yardımına koştu.

Son dakika... Arnavutköyde kaza 2si polis 3 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Muhammed Birdal, sağlık ekipleri ve polisin çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yaralı 2 polis memuru ve polis aracıyla çarpışan aracın sürücüsü Muhammed Birdal, ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası hurdaya dönen her iki araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

    Belediye başkanı isyan etti! 'İçi boşaltıldı, kazmayın'Manisa'da Bintepeler diğer adıyla Lidya Kral Mezarlığı olarak bilinen 2 bin 700 yıllık tümülüsler, define uğruna yok ediliyor. Kaçak kazı yapan şüpheliler, 2 tümülüse zarar verirken, iş makineleri ile kazılan tümülüs adeta yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İş makineleri ile yapılan kaçak kazıya ilk defa şahit olduğunu belirten Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, definecilere seslenerek, "Ne olur şu doğal güzelliği bozmayın. Antik çağda soyulan bu tümülüslerin içerisinde hiçbir şey bırakılmadı. 'Bu tepede hiçbir şey yok, tamamen boşaltılmıştır' diye yazalım ki bari, tepeleri bozmasınlar" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İnternet alışveriş mağdurları isyan etti! Hatalı ürün geldiğinde karşımızda muhatap yok

    İnternet alışveriş mağdurları isyan etti! Hatalı ürün geldiğinde karşımızda muhatap yok

    Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

    Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

    Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

    Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

    Son dakika... Kadıköy'de İETT otobüsü çalındı! Taksim'de bulundu

    Son dakika... Kadıköy'de İETT otobüsü çalındı! Taksim'de bulundu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet