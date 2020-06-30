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30.06.2020 - 10:20 | | DHA

Son dakika! Bedirhan bebeği şehit eden hainlerden biri daha ölü olarak ele geçirildi!

Son dakika haberine göre; Bedirhan bebek ve annesinin şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olan gri listedeki terörist ölü olarak ele geçirildi

Son dakika! Bedirhan bebeği şehit eden hainlerden biri daha ölü olarak ele geçirildi!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkâri Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle, Gri Liste’de yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edilmiştir. Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya’nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenmiştir. Teröristle birlikte; 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." denildi.

Son dakika Bedirhan bebeği şehit eden hainlerden biri daha ölü olarak ele geçirildi

Her yeri istila ettiler! Saros Körfezi kıyılarını uğur böcekleri istila ettiEdirne’nin Enez ve Keşan ilçesinin turistik sahil kesimi Saros Körfezi, son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı. Yüz binlerce uğur böceği sahil boyunu istila ederken, zaman zaman ısırdıkları tatilcileri tedirgin etti. Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, böceklerin artışının temel nedeninin besin bolluğu olduğunu belirterek, "Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.
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