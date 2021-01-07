Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta? Bakan Koca açıklama yapacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı her hafta çarşamba ya da perşembe günleri toplanıyor. Koronavirüsle mücadelede son durumun ele alınacağı kritik toplantı video konferans olarak yapılacak. Bilim Kurulu Toplanıtısında aşı ile ilgili kritik sürecin görüşüleceği tahmin ediliyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA? BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek.

Bakan Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla düzenlenecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından da yazılı açıklama yapılacak.

Bilim Kurulu toplantısının saat 17:00’de başlaması 19:00’dan sonra da Bakan Koca’nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.