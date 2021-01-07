Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta? Bakan Koca açıklama yapacak mı?
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Çarşamba ya da Perşembe günleri toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın video konferans görüşmesi gerçekleştireceği Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak? Bakan Koca son dakika açıklamalarında bulunacak mı?
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı her hafta çarşamba ya da perşembe günleri toplanıyor. Koronavirüsle mücadelede son durumun ele alınacağı kritik toplantı video konferans olarak yapılacak. Bilim Kurulu Toplanıtısında aşı ile ilgili kritik sürecin görüşüleceği tahmin ediliyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA? BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek.
Bakan Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla düzenlenecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından da yazılı açıklama yapılacak.
Bilim Kurulu toplantısının saat 17:00’de başlaması 19:00’dan sonra da Bakan Koca’nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.