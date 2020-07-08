Son dakika... Bir skandal daha patladı! Küçük çocuğa babası olduğu iddia edilen kişi sigara içirdi

Sosyal medyada skandal bir görüntü daha ortaya çıktı. Mehmet Kızılçınar isimli bir şahıs 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini paylaştı.

Mardin Kızıltepe’de çekildiği iddia edilen görüntülerin ardından sosyal medyada ‘MehmetKızılçınarTutuklansın’ paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.

Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken ‘geleceğin keşi’ şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.