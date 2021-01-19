19.01.2021 - 04:10 | | AA
Son dakika: Denizli'de korkutan şiddetli deprem
Gelen son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.41'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde saat 03.41'de, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Depremin 10,11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#Deprem
Büyüklük: 4.2 (ML)
Yer : Acipayam (Denizli)
Tarih-Saat : 19.01.2021, 03:41:08 TSİ
Enlem : 37.0380 N
Boylam : 29.0896 E
Derinlik : 10.11 km
Detay : https://t.co/ZzzxqNx89M@afadbaskanlik@trthaber@anadoluajansi
#Deprem