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19.01.2021 - 04:10 | | AA

Son dakika: Denizli'de korkutan şiddetli deprem

Gelen son dakika haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.41'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika: Denizli'de korkutan şiddetli deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde saat 03.41'de, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 10,11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Son dakika: Denizlide korkutan şiddetli deprem

Kars'ta katliam gibi kazaKars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
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