Son dakika! Esenyurt'ta İtalyan direnişi! Kurtarmayı başardı

Güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı olay, geçtiğimiz ay Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Medikal malzeme alım satımı yapan İtalyan iş insanı Flovıno Toretollo, arkadaşının Esenyurt'taki bürosuna geldi.

Büroda çalıştığı esnada, içeri yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi girdi. Toretollo'nun oturduğu masanın karşısına oturan şüpheli, beklemeye başladı. İtalyan iş insanına önce biber gazı sıkan gaspçı, daha sonra da bilgisayarı alarak kaçmaya çalıştı.

Saldırgana izin vermeyen İtalyan, sonunda gaspçıyı pes ettirdi. Gaspçı bilgisayarın kabloya takıldığını görünce bırakması sonucu Toretollo yere düşerken, şüpheli tekrar biber gazı sıkıp santalye üzerindeki çantayı alarak kaçtı. Şüphelinin kaçmasının ardından Toretollo durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.