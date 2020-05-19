Son dakika haberi: Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu canlÄ± yayÄ±n konuÄŸumuz oldu

Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Spordan Sorumlu BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu, Molatik canlÄ± yayÄ±nÄ±na konuk oldu. Ä°ÅŸte basketbola baÅŸlangÄ±Ã§ sÃ¼resinden genÃ§lik yÄ±llarÄ±na, NBA yÄ±llarÄ±ndan, Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na kadar tÃ¼m sorulara yanÄ±t veren Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu ile Molatik canlÄ± yayÄ±nÄ±ndan Ã¶nemli detaylar...

Ã‡ocukluÄŸunuz nasÄ±l geÃ§ti?Â

Benim eski mahallem YÄ±ldÄ±rÄ±m Mahallesi BayrampaÅŸa'da sokakta oynayan, Zagor, Teksas kitaplarÄ± vardÄ± onlarÄ± okuyan, bilye oynayan normal bir Ã§ocukluÄŸum oldu. AÄŸabeyimin vesilesiyle basketbola baÅŸlayana kadar sporla Ã§ok alakam yoktu ama babam ve aÄŸabeyimin geÃ§ kalmasÄ± Ã¼zerine 'sen git bir bak geÃ§ kaldÄ±' demesi Ã¼zerine girdiÄŸimiz 25 yÄ±llÄ±k bir sÃ¼reÃ§ oldu. Ã‡ocukken yaramazdÄ±m. Bazen geÃ§miÅŸi yÄ±llarÄ± arÄ±yoruz.

Anadolu Efes ekolÃ¼ basketbola neler kattÄ±?Â

Anadolu Efes TÃ¼rk basketboluna Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸerler Ã§ok bÃ¼yÃ¼k insanlar kazandÄ±rdÄ±. Benim her zaman evim olmuÅŸtur. Uzun yÄ±llardÄ±r TÃ¼rk basketboluna verdikleri deÄŸer, ÅŸimdi bakÄ±yorsun TÃ¼rk sporuna katkÄ±da bulunan bizim gibi isimler hep oradan yetiÅŸme. O zamandan bu zamana bakÄ±yorum Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸerler katacaklardÄ±r. Onlara ne kadar minnettar olsak azdÄ±r.

Ä°lk rÃ¶portajÄ±nÄ±zÄ± Miliyet Gazetesi'ne vermiÅŸsiniz. Ne hissettiniz bir gazeteciyle konuÅŸtuÄŸunuzda?

Â Ben hala gazeteci arkadaÅŸÄ±mÄ±zla rÃ¶portaj yaparken ne sÃ¶yleyeceÄŸimizi unutabiliyoruz. Zaten heyecan tavan noktasÄ±na ne diyeceÄŸinizi kalabalÄ±k ortamda bazen sÃ¶yleyemezken gazeteciye rÃ¶portaj vermek Ã§ok heyecanlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ama saÄŸolsunlar yardÄ±mcÄ± olmuÅŸlardÄ± destek olmuÅŸlardÄ± doÄŸru sorularÄ± sorduklarÄ± iÃ§in doÄŸru cevaplar verebildim. Ä°lkler her zaman daha Ã¶zel oluyor. Bir ÅŸeylerin farkÄ±na varÄ±yorsun artÄ±k sporcu ve kiÅŸilik olarak. Ä°lklerin benim iÃ§in her zaman ayrÄ± bir yeri olmuÅŸtur.Â

Â NBA'den ilk teklif geldiÄŸinde ne hissettiniz?Â

Her sÃ¼recin bende ayrÄ± bir anÄ±sÄ± vardÄ±r. Her geÃ§en gÃ¼n hem basketbolcu olarak hem karakter olarak farklÄ± sÃ¼reÃ§lerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorsun. TÃ¼rkiye'de ve Avrupa'da baÅŸarÄ±larÄ±n arttÄ±kÃ§a gÃ¶rÃ¼nmeye baÅŸlÄ±yorsun birileri seni izlemeye baÅŸlÄ±yor. O sÃ¼reÃ§te menajerimizle 'NBA olur mu?' diye dÃ¼ÅŸÃ¼nce iÃ§erisindeydik. Ã‡ok heyecanlÄ±ydÄ±k, ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyorduk. SÃ¼reÃ§ Ã§ok heyecanlÄ± geÃ§miÅŸti. Draft sÃ¼recini bir restoranda takip ettik telefon geldi hazÄ±r mÄ±sÄ±n diye en son beni aradÄ±klarÄ±nda 'geliyorum' dedim ve NBA hayatÄ± Ã¶yle baÅŸladÄ±.Â

Â Ãœlkeden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda zorluk yaÅŸadÄ±nÄ±z mÄ±?Â

Her zaman genÃ§lere vermek istediÄŸim mesajlardan biri budur. EÄŸer belli bir yaÅŸa geldikten sonra hayatÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek kararlar alÄ±yorsanÄ±z belli bir ÅŸeyleri baÅŸarmÄ±ÅŸ oluyorsunuz. TÃ¼rkiye'yi Ã¶zler miyim, yapabilir miyim diye bir dÃ¼ÅŸÃ¼nceye kapÄ±lmadÄ±m. BazÄ± sporcu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hatalarÄ±ndan biri hala TÃ¼rkiye'de gibi yaÅŸamaya Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±. Ben ne kadar kolay adapte olursam o kadar iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Negatif sÃ¼reÃ§ler var tabii ama oraya ancak bir an Ã¶nce adapte olarak kendimi geliÅŸtireceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. ÅžanslÄ± yanÄ±m iki SÄ±rp kÃ¶kenli oyuncunun orada olmasÄ±ydÄ± dillerini bildiÄŸim iÃ§in. Aile ve Ã¼lke ve sevgi hiÃ§bir ÅŸeyle deÄŸiÅŸilmez ama sonuÃ§ta iÅŸ yapÄ±yorsun ve bazÄ± riskler aldÄ±n maksadÄ±mÄ±z orada kendimizi kabul ettirip kalÄ±cÄ± olabilmekti.Â

"Basketbola bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±m deÄŸiÅŸti"

NBA'de unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir anÄ± var mÄ±ydÄ±?Â

NBA farklÄ± bir ortamdÄ± ilk baÅŸlar Ã§ok heyecanlÄ±ydÄ±. TÃ¼rkiye'de istatistik ile kurulu bir sistem var ama NBA'de bu durum biraz daha farklÄ±. NBA dÃ¼zenini Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken ilk maÃ§larda oynadÄ±ÄŸÄ±m bazÄ± maÃ§larda sÄ±fÄ±r sayÄ± 2 rebound 3 asist, 2 sayÄ±, 4 sayÄ± 6 rebound 5 asist gibi istatistik bakÄ±mÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼k istatistiklerdi. KafayÄ± duvara vuracak moddaydÄ±k. 82 maÃ§lÄ±k bir sÃ¼reÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Bir yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼mÃ¼z vardÄ± bana Ã§ok bÃ¼yÃ¼k emekleri vardÄ±r. Bir gÃ¼n geldi soyunma odasÄ±nda ben psikolojik olarak Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼m az sayÄ± atmÄ±ÅŸÄ±m. BÃ¶yle gidersen kafayÄ± yiyeceksin dedi. KÃ¶tÃ¼ oynadÄ±m dedim, biz iÅŸlere bÃ¶yle bakmÄ±yoruz sayÄ± az attÄ±n ama ÅŸu kadar rebound aldÄ±n, ÅŸu kadar Ã¶nemli dakikalarda sÃ¼re aldÄ±n takÄ±ma ÅŸÃ¶yle faydan oldu gibi bakarÄ±z dedi. Bu bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ± da tamamen deÄŸiÅŸtirdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o sÃ¼rece baktÄ±ÄŸÄ±nda 82 maÃ§ boyunca kafamÄ± duvara vurduÄŸumu hesaplarsan pek hoÅŸ olmazdÄ±. O antrenÃ¶rÃ¼n bana sÃ¶yledikleri hayatÄ±n skorla ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bana gÃ¶sterdi. Ondan sonra da benim basketbol bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±m deÄŸiÅŸti.Â

"Orlando'da 20 bin kiÅŸi tekrar alkÄ±ÅŸladÄ±"

15 yÄ±llÄ±k NBA kariyerinde unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlar nelerdi? En unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z antrenÃ¶r kimdi?

BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±m idrak edemiyor nasÄ±l seni seviyorlar hala diye. GeÃ§en yÄ±l Ã§ocuklarÄ±n okul tatilinde Orlando'ya gitmiÅŸtik 20 bin kiÅŸinin tekrar benim ismimi telaffuz ederek ayakta alkÄ±ÅŸlamalarÄ± bizi Ã§ok etkilemiÅŸti. 1 Kariyerim boyunca en baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸum sÃ¼reÃ§ Orlando sÃ¼reciydi. Ä°ki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n birinde ben oradaydÄ±m. TakÄ±mdaki rolÃ¼m sorumluluÄŸum o baÅŸarÄ±larÄ± elde ediyor olmak ister istemez insanlar sizi de farklÄ± yerlere konumlandÄ±rÄ±yorlar. Hayattaki felsefem dost kazanabilmek. TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m ve antrenÃ¶rlerim hep iyi ÅŸeyler sÃ¶yleyeceklerdir. Hem saha iÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki dostluklarÄ±mÄ±z sizinle birlikte bÃ¼yÃ¼meye baÅŸlÄ±yor.Â 5 yÄ±llÄ±k NBA hayatÄ±mda her antrenÃ¶rÃ¼m farklÄ± deÄŸer kattÄ±. Kariyerim boyunca en baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸum sÃ¼reÃ§ Orlando sÃ¼reciydi ve Stan Van Gundy, benim kariyerimde Ã§ok ayrÄ± bir yeri olan bir koÃ§tu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Hidayet olarak sahada yapabileceklerimi Ã¶zgÃ¼rce teslim eden biriydi. Ben de bu baÅŸarÄ±larÄ±mÄ± onun bana inanmasÄ± ve gÃ¼venmesiyle vermemle birlikte iÅŸimi en iyi ÅŸekilde yapmamÄ± saÄŸladÄ±. Bu nedenle ABD'deki en Ã¶nemli sÃ¼reÃ§ onun dÃ¶neminde olmuÅŸtur.Â

Ä°lk Hido'yu kim sÃ¶yledi?Â

ABD'de 'heedo' diye baÅŸladÄ±lar. Hidayet'i sÃ¶ylemek zor oluyordu, He dead gibi kÃ¶tÃ¼ ÅŸakalar oluyordu. Ben de o yÃ¼zden Hido olarak Ã§aÄŸÄ±rÄ±rsanÄ±z daha iyi olur dedim. ABD'de e, i okunduÄŸu iÃ§in Hedo oldu. Daha sonra TÃ¼rkoÄŸlu diyemiyordu ben bana Turk diye hitap edin derdim, kimileri Big Turk derlerdi. KÃ¶tÃ¼ esprilerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yordum.Â

12 Dev Adam'Ä±n ekip ruhu nasÄ±ldÄ±?Â

Bana gÃ¶re 2001 kadrosu TÃ¼rk Basketbolu'nun bu noktaya gelmesindeki baÅŸrollerdendir diyebilirim. Gerek AydÄ±n Ã–rs gerek oyuncular hepsi bireysel olarak basketbolun bir yere gelmesi iÃ§in herkesin baÅŸka bir katkÄ±sÄ± var.Â

CanlÄ± yayÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± izlemek iÃ§in TIKLAYIN

Â