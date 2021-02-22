SON DAKİKA HABERİ | Kafeler ne zaman açılacak, (cefeler)1 Mart'ta mı açılıyor? Mekanlar, kafeler, restoranlar açılacak mı?

Kafeler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla kısıtlamalar uygulanıyor. Kafeler, restoranlar, lokantalar ve mekanlar için getirilen kısıtlama sonrasında kafelerin açılacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. 45 dakika detayı ise bir diğer merak konusu. Peki kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Restoranlarda 45 dakika mı oturulacak?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafelerin açılma durumu ve normalleşme ile ilgili son durum gündemde merak konusu. Sağlık Bakanı Fahettin Koca, Twitter hesabından normalleşme ile ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi. Bakan Koca; "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak." ifadelerine kullandı.

Kafelerin açılacağı tarih henüz net bir şekilde belli olmadı. Kafeler, restoranlar, mekanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri gelince dertaylar habere eklenecek

45 DAKİKA MI OTURULACAK?

Kafelerin, mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor.Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak)Dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için kafe ve restoranlarda müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.