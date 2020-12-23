Son dakika haberler: Koronaya yenik düşen Prof. Dr. Orhan Kural'dan acı haber! Dikkat çeken vasiyet...

Gelen son dakika haberine göre, çevre bilinci ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gezginler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 9 Aralık'tan beri tedavisi süren Kural, yaşamını yitirdi. Kural'ın ailesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi personeline yakın ilgileri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Orhan Kurt, “Orhan Kural Hocamız dün gece hayatını kaybetti. 28 Kasım itibariyle Hastanemize gelmişti. İlerleyen zamanda durumu ağırlaşınca 9 Aralık itibariyle yoğun bakıma kaldırıldı. Daha sonra Akciğerinde tutulma söz konusu olunca yoğun bir süreç yaşandı "dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Orhan Kurt, “Orhan Kural Hocamız dün gece hayatını kaybetti. 28 Kasım itibariyle Hastanemize gelmişti. İlerleyen zamanda durumu ağırlaşınca 9 Aralık itibariyle yoğun bakıma kaldırıldı. Daha sonra Akciğerinde tutulma söz konusu olunca yoğun bir süreç yaşandı. Daha sonra Akciğer yetmezliği tablosuyla entübe edilen hocamız maalesef Akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Bu durum bizim açımızdan da, hoca camiası ve akademik camiada üzücü bir durum oldu. Hocamız, korona virüse kurban verdiğimiz hocalarımızdan biri oldu. Tüm yakınlarının ve Türkiye’nin başı sağ olsun” diye konuştu.

HAYATINI BİLİME ADADI

Çevre bilinci ve halk sağlığı alanındaki çalışmaları, kurucusu olduğu Türkiye Gezginler Kulübüyle de öncülüğünü yaptığı gezi kültürüne tutkusu ve maden mühendisliği alanındaki uluslararası akademik çalışmalarıyla tanınan Kural Orhan Kural, 1950'de İstanbul'da doğdu.

Kadıköy Maarif Koleji ve İTÜ Maden Fakültesi mezunu Kural, Mayıs 1973'te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesinden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978'de ise doktor unvanı aldı. İTÜ'de son 9 yılı bölüm başkanı olmak üzere 44 yıl hizmet verdi. Biri İngilizce olmak üzere, kömürle ilgili üç kitabın editörlüğünü yaptı.

Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve "Bu Kitap Başka" adlı anı kitabı hazırladı. Kural, matematik kitabını 2004'te yayınladı. Türkiye'nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, silahlı kuvvetler, polis meslek yüksekokulları, yurtlar, huzurevleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, değişik dernekler ve halka açık yerlerde 81 il ve ayrıca 60'a yakın ülkede çevre bilincine odaklanan 6 bine yakın konferans verdi.

Değişik kanallarda radyo ve televizyon programları hazırlayıp sunan Kural, 193 ülkeyi gezdi ve Nomadmania Sitesinde, dünyanın en gezgin insanları listesinde 48. sırada yer aldı. Türkiye Gezginler Derneği'nin kuruculuğunu üstlenen Kural, 2003'te Benin Fahri Konsolusluğu'na, 2013'te Vanuatu Fahri Konsolosluk Yardımcılığına atandı. Bine yakın ödül ve plaket sahibi olan Orhan Kural'a 2014'te Cotonou'da "Benin Cumhuriyeti Devlet Nişanı" takdim edildi.

ÖLMEDEN ÖNCE VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞ



Öte yandan Prof. Kural, ölmeden önce vasiyetini açıkladığı bir video kaydı aldı. Kural, video kaydında vasiyetini şöyle açıkladı;



Merhaba. Bunu dinliyorsanız, ben bu hayatta değilim artık. Yaşarken bu videoyu çektim. Bugüne kadar insanları üzdümse özür dilerim. Vatandaşlık görevimi yapmaya çalıştım. Sizlere daha iyi bir dünya bırakmaya çalıştım. Çocuklarınızın daha iyi yaşamasına çalıştım. Adaletli, daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu arada özellikle beni çok üzen Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim. Burada da açıklamak istiyorum. Lütfen gayretli insanları engellemeyin. Onların hevesini kırmayın. Cengiz Kuzu'nun yaptığı gibi. Vasiyetimi hazırladım gayet muntazam bir şekilde. Resmiyete koydum. En önemli isteklerimden biri kamu yararına bu kadar çalışarak oluşturduğum Türkiye Gezginler Derneği'nin yaşaması. Kurduğum Gezi Evi'nin devam etmesi. Bir beton yığını iken onu tarihi ev haline getirdiğim Ahırkapı'daki binamızın fonksiyonuna devam etmesi, konsolosluk olarak hizmet vermesi bakımından. Aynı zamanda tek ağaçla alıp, koru haline getirdiğim Fener Köyü'ndeki çiftliğin de devam etmesi yönünde kızımdan istekte bulundum. Ayrıca yazılı olarak bildirdim. Bu arada vasiyetimde yazdım. 9 yılı bölüm başkanı olarak 44 yıl İTÜ Maden Mühendisliği bölümünde hizmet verdim. Bu öğrencilerimi çok sevdim. Onlarla ortak çalıştım. Onlara bir burs imkanı sağlıyorum. Orhan Kural bursu yapılacaktır. Bu konuda Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'na belli bir para bıraktım."



CENAZEME KESİNLİKLE KÜRK GİYENLER VE FAAL AVCILAR GELMESİNLER



"Gelelim son olarak cenazeme. Annem, babam ve kardeşimin yattığı hazır olan Zincirlikuyu'daki mezarıma kaldırılacağım. Cenazenin Zincirlikuyu Camii'nden yapılmasını istiyorum. Çünkü diğer camilerde trafik sıkışıklığı oluyor. Orası daha rahat park bakımından. Benim cenazeme kesinlikle kürk giyenler, bilmiyorum yaz mı olacak, kış mı olacak ama.. Ve faal avcılar gelmesinler istemiyorum kesinlikle. Özellikle hayvan ticareti yapanlar gelmesinler. Bir tane bile cenazemde canlı çiçek istemiyorum. Belediye başkanları dahil yollamasınlar. Onun yerine eğitim kurumlarına bağışta bulunsunlar. ÇEKÜL Vakfı aracılığıyla ağaç diktirirlerse daha da sevinirim. Benim sembolüm hayatım boyunca kitaplarımın dışında tahta kediler oldu. Onları da beraberinizde getirirseniz renklilik katarsınız cenazeme. Eğer size hediye ettimse lütfen beraberinizde getirin."



"ORGANLARIMI HEM KADAVRA OLARAK HEM DE KULLANILMASI İÇİN HEDİYE EDİYORUM"



"Mümkün olacak mı bilmiyorum vasiyetimde de yazdım eğer mümkünse organlarımı hem kadavra olarak hem de kullanılması için hediye ediyorum. Bu yazılı olarak bildirildi. Çünkü yazılı olması gerekiyor. En çok merak ettiğim şey daima arkamdan ne yazılacak. Basın ne yazacak. İnsanlar ne konuşacaklar diye hep merak ettim. Herhalde şu anda o yapılıyordur diye düşünüyorum. Sizlere sağlıklı, nice mutlu coğrafyalarda uyanabileceğiniz, başarı dolu bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın."