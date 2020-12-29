Son dakika... MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme!

Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.



Gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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