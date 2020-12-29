29.12.2020 - 18:31 | | AA
Son dakika... MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme!
Gelen son dakika haberine göre; MİT TIR'larının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, MİT TIR'larının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.
Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.
Gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır." ifadeleri yer aldı.
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Pazarda 'hazır mezar' tezgahıAntalya’nın Serik ilçesinde semt pazarına kamyonetiyle gelen hazır mezar firması temsilcisi, tezgah açtı. 650 lira fiyat etiketinin bulunduğu hazır mezarı satan firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Halkın ihtiyacını gidermek amacıyla pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor" dedi.