Son dakika... Muğla'da korkutan depremler!

AFAD, saat 06:14'te Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.99 kilometre olarak açıklandı. Saat 06:16'da ise 3.8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.



