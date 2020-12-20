20.12.2020 - 06:24 |
Son dakika... Muğla'da korkutan depremler!
Gelen son dakika haberine göre; Muğla'da 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
AFAD, saat 06:14'te Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.99 kilometre olarak açıklandı. Saat 06:16'da ise 3.8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 20, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ula (Mugla)
Tarih-Saat : 20.12.2020, 06:14:39 TSİ
Enlem : 37.0788 N
Boylam : 28.5598 E
Derinlik : 11.99 km
Detay : https://t.co/TD3uFprMlm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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