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20.12.2020 - 06:24 |

Son dakika... Muğla'da korkutan depremler!

Gelen son dakika haberine göre; Muğla'da 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Son dakika... Muğla'da korkutan depremler!

AFAD, saat 06:14'te Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.99 kilometre olarak açıklandı. Saat  06:16'da ise 3.8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken arkadaşını vurduKahramanmaraş’ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
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