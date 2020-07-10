Soygun filmi konusu nedir? İşte Soygun filmi oyuncuları...

Yabancı ve yerli yapım filmler televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Soygul filmi ise bu akşam yayınlanacak filmler arasında bulunuyor. Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista ve Robert De Niro’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin konusu merak ediliyor. Peki Soygun filminin konusu nedir?

SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kızının hastalığı nedeniyle 300 bin dolara ihtiyacı olan Luke Vaughn (Jeffrey Dean Morgan), çalıştığı kumarhanenin sahibi olan "Papa" lakaplı Francis Silva'dan (Robert De Niro) borç ister, ancak reddedilir. Vaughn'un kızını kurtarabilmek için tek çaresi kumarhaneyi soymaktır, bunun için iş arkadaşı Cox'un (Dave Bautista) başını çektiği bir ekip kurar.

Kumarhaneden 3 milyon $ çalmayı başaran ekip, tam kaçacakken işlerin olmadık şekilde gitmesi sonucu olay yerinden yürüyerek uzaklaşırlar ve bir belediye otobüsünü kaçırıp içindeki yolcuları rehin alırlar.

SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jeffrey Dean Morgan

Dave Bautista

Robert De Niro

Kate Bosworth