Steak tartare nasıl yapılır? Steak tartare tarifi ve malzemeleri nedir?

Steak tartare tarifi gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Heyecanın yükseldiği MasterChef Türkiye'de yapılan steak tartare'nin tarifi merak ediliyor. Peki steak tartare nasıl yapılıyor?

MALZEMELER NELERDİR?

200 gram satır dana kıyma

1 yumurta

1 yemek kaşığı acı hardal

1 yemek kaşığı kapari

1 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 arpacık soğan

1 tutam maydanoz

STEAK TARTARE NASIL YAPILIR?

Arpacık soğanları ve maydanozları ince ince kıyın.

Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırın, sarısını bir kenara alın.

Beyazını tüm malzemelerle birlikte bir kasede karıştırın.

Kıymayı da ilave edip köfte yoğurur gibi iyice yoğurun.

Servis tabağına yerleştirdiğiniz tartarın üzerine yumurtanın sarısını yerleştirin.

Kızarmış ekmek ve salatayla servis edin. Afiyet olsun!