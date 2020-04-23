Sürpriz Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Süpriz Mi Yoksa Sürpriz Olarak Mı Yazıyor? Süpris Doğru Yazılışı
Sürpriz kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş bir sözcüktür. Bu sözcüğün sürpriz ya da süpriz olarak yazıldığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Peki, sürpriz nasıl yazılır? TDK’ya göre sürpriz sözcüğünün doğru yazılışı nedir? Sizler için bu sözcüğün yazım kuralları çerçevesinde nasıl yazıldığını sizler için derledik.
Yabancı dilden Türkçe'ye geçen kelimelerin doğru yazımı konusunda çoğu zaman tereddütler yaşanmaktadır. Sürpriz sözcüğü de yazımı sıkça araştırılan kelimelere verilebilecek bir örnektir.
Sürpriz TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumu sözlüğü hem kelime tanımı hem de sözcüğün doğru yazılışını veren bir kaynaktır. Bu bağlamda TDK sözlüğü içerisinde bu kelime sürpriz olarak geçmektedir.
Sürpriz Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri
Sürpriz sözcüğü Türkçe’nin yazılı kaynaklarında sık sık kullanılan bir sözcüktür. Bu bağlamda sürprizin hem doğru hem de yanlış kullanımına yönelik örnekler aşağıda yer almaktadır.
- Doğum günü için Oğuzhan’a bir sürpriz düşündünüz mü? (DOĞRU)
- İnanmayacaksınız ama süprizlerden pek hoşlanmıyorum. (YANLIŞ)
- Sürpriz bir evlilik teklifi için restoranımız bugün kapatıldı. (DOĞRU)
Sürpriz Nedir?
Sürpriz sözcüğünün TDK sözlüğünde yer alan açıklaması oldukça kısadır ve “şaşırtı” olarak verilmektedir.