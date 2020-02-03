Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım açıklaması

TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor 2020 için geri sayım başladı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek Survivor'ın ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği Survivor 2020'nin yarışmacıları da belli olmaya başladı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de yarışacak ilk yarışmacıları kamuoyu ile paylaştı. İşte ayrıntılar...



SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz Survivor sezonlarının yayın tarihi göze alındığında Survivor 2020'nin Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 yarışmacılarından iki kişinin kim olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020'nin Ünlüler takımında mücadele edecek isimler, Ersin Korkut ve Uğur Pektaş olduğu duyuruldu. Ilıcalı konuyla ilgili son olarak ''Bursaspor'da forma giymiş olan yıldız futbolcu Sercan Yıldırım Survivor 2020 kadrosunda yer alacak. Kendisine gönülden başarılar diliyorum...'' paylaşımında bulundu.