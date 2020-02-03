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03.02.2020 - 18:49 |

Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım açıklaması

Survivor 2020 ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak izleyicinin karşısına çıkacak yarışma öncesi yarışmacılar da açıklanmaya devam ediliyor. Yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, bu kez yıldız futbolcu Sercan Yıldırım'un Survivor'da yarışacağını duyurdu. Peki gözlerin çevrildiği Survivor 2020 ne zaman, hangi ay başlıyor?

Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı'dan Sercan Yıldırım açıklaması

TV8'in reyting rekortmeni yarışması Survivor 2020 için geri sayım başladı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla ekrana gelecek Survivor'ın ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği Survivor 2020'nin yarışmacıları da belli olmaya başladı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de yarışacak ilk yarışmacıları kamuoyu ile paylaştı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz Survivor sezonlarının yayın tarihi göze alındığında Survivor 2020'nin Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 yarışmacılarından iki kişinin kim olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020'nin Ünlüler takımında mücadele edecek isimler, Ersin Korkut ve Uğur Pektaş olduğu duyuruldu. Ilıcalı konuyla ilgili son olarak ''Bursaspor'da forma giymiş olan yıldız futbolcu Sercan Yıldırım Survivor 2020 kadrosunda yer alacak. Kendisine gönülden başarılar diliyorum...'' paylaşımında bulundu.

 

 

 

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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