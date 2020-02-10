Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 Ünlüler takımı kimler? Gönüllüler yarışmacıları kimler?

TV8 kanalının sahibi ve Survivor'ın sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor 2020 hakkında açıklamalarda bulundu. Survivor 2020 yayın tarihini ve Survivor 2020 yarışmacılarını açıklayan Acun Ilıcalı, izleyicileri meraklandırdı. Peş peşe yapılan Survivor açıklamaları ardından, Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları, Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? Survivor 2020 ne zaman başlıyor? soruları büyük ilgi görmeye başladı. İşte Survivor yarışmasının yeni sezonu hakkında merak edilenler...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2020, 16 Şubat 2020 Pazar günü başlıyor.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

*Barış Murat Yağcı

*Mert Öcal

*Şaziye İvegin Üner

*Uğur Pektaş

*Sercan Yıldırım

*Derya Can Göçen

*Parviz Abdullayev

*Aycan Yanaç

*Elif Yıldırım Gören

*Tuğba Melis Türk

*Ersin Korkut

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

*Yasin Obuz

*Cemal Can Canseven

*Ceyhun Uzun

*Evrim Keklik

*Fatma Günaydın

*Makbule Günaydın

*Meryem Kasap

*Nisa Bölükbaşı

*Sadık Ardahan Uzkanbaş

*Tayfun Erdoğan

*Burak Yurdugör