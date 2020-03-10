Survivor Aşkım kimdir, nereli? Survivor Aşkım yaşı ve boyu kaç?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Survivor Aşkım kaç yaşında, nereli? Survivor Aşkım kimdir? İşte Survivor 2020 sezonunda Ünlüler takımında mücadele eden Aşkım Burçe Tunay'ın hakkında merak edilen bilgiler...

SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.