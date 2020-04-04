Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? Cemal Can Canseven aslen nereli?

Survivor'da Gönüllüler takımı için mücadele eden isimler arasında yer alan Cemal Can Canseven kimdir sorusu Survivor'ı takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cemal Can Canseven, Youtuber Danla Bilic ile çektiği videolar ile tanınmıştı. Danla Bilic, Cemal Can Canseven'in adaya gittiği ilk bölümlerde arkadaşını destekleyen paylaşımlarda bulunmuştu. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.