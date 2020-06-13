Survivor'da bu akşam iki yarışmacı büyük bir talihsizlik yaşıyor. Bunlardan biri milli atlet olan Elif Yıldırım Gören... Ünlü yarışmacı kaydıraktan havuza atladığı sırada yüzünü vuruyor ve acilen hastaneye kaldırılıyor. Bu gelişme sonrası bir kez daha yarışmayı sıkı şekilde takip edenler 'Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorusunu soruyor.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.