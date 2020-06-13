MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli?
ABONE OL
13.06.2020 - 14:43 |

Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor'da bu akşam deyim yerindeyse sakatlık kabusu yaşanıyor. Nisa'nın platformdan düşmesi yürekleri ağza getirirken Elif'in de havuza düştükten sonra sakatlanması büyük bir paniğe neden oldu. Elif'in sağlık durumu merak edilirken bir kez daha hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Survivor'da bu akşam iki yarışmacı büyük bir talihsizlik yaşıyor. Bunlardan biri milli atlet olan Elif Yıldırım Gören... Ünlü yarışmacı kaydıraktan havuza atladığı sırada yüzünü vuruyor ve acilen hastaneye kaldırılıyor. Bu gelişme sonrası bir kez daha yarışmayı sıkı şekilde takip edenler 'Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorusunu soruyor.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

    Cankurtaranlar için yeni dönem! Boğulma vakalarında...ANTALYA'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde boğulma tehlikelerine karşı denize girenlerin sağlığını korumak için görev yapan cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçirenlere temas ederek suni teneffüs yapmayacak, kalp masajının ardından tıbbi cihaz kullanarak kişinin nefes almasını sağlayacak.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan düğün ve nikah genelgesi

    Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan düğün ve nikah genelgesi

    Sıradaki Haber