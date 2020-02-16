Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'da gönüllü yarışmacı Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın mesleği nedir?

Survivor 2020 mücadelesi bu yıl Ünlüler - Gönüllüler takımları arasında yaşanacak. Survivor izleyicileri, Survivor 2020 yarışmacıları hakkında merak arayışa koyuldu. Kimi yarışmacının yaşı merak edilirken, kimi yarışmacının ise mesleği veya nereli olduğu araştırılmaya başlandı. Survivor Gönüllüler takımı hakkında bilgi almak isteyenler ise yarışmacıları teker teker araştırıyor. Peki Survivor 2020 Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?

SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşıyor.

8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor;

Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, bende arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum.