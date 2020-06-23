Survivor Sercan kaç yaşında, kimdir? Survivor Sercan kimi seçti?

Her akşam izleyiciyle buluşan Survivor 2020'de bu akşam heyecan dorukta. Survivor'da bu akşam biri elenecek. Nisa, Evrim, Sercan'ın bulunduğu eleme potasındaki isimlerden hangisi yarışmaya veda edecek merak konusu. Survivor'da adından çok bahsettiren isimlerden biri olan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Sercan Yıldırım kimdir? Sercan kaç yaşında? İşte Survivor Sercan hakkında merak edilenler...

SURVİVOR SERCAN KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.