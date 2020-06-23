Survivor Sercan kaç yaşında, kimdir? Survivor Sercan kimi seçti?
Survivor yarışmacıları arasında bulunan Sercan Yıldırım bu hafta eleme potasına girdi. Evrim ve Nisa'nın da yer aldığı eleme potasında toplam üç kişi var. İzleyiciler ise eleme adayları hakkında bilgi almak için harekete geçti. Peki Survivor Sercan kaç yaşında, kimdir? İşte Sercan Yıldırım biyografisi...
Her akşam izleyiciyle buluşan Survivor 2020'de bu akşam heyecan dorukta. Survivor'da bu akşam biri elenecek. Nisa, Evrim, Sercan'ın bulunduğu eleme potasındaki isimlerden hangisi yarışmaya veda edecek merak konusu. Survivor'da adından çok bahsettiren isimlerden biri olan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Sercan Yıldırım kimdir? Sercan kaç yaşında? İşte Survivor Sercan hakkında merak edilenler...
SURVİVOR SERCAN KİMDİR?
5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.