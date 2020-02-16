Survivor 2020 için nefesler tutuldu. Ünlüler takımındaki yarışmacıların biyografisi araştırılmaya başlandı. Takımda en dikkat çeken isimlerden biri de Sercan Yıldırım... Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

SERCAN YILDIRIM'İN BİYOGRAFİSİ

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.