Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim?

Pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekrana gelen Survivor'da dün akşam haftanın dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı hangi takımdan çıktı? TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlık oyunu için verilen mücadelede hangi takım galip çıktı? İşte Survivor 2020'de dün akşam yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 15. bölümde dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya mücadele etti. Bu hafta dokunulmazlık oyununda kazanan takım 10-5 skorla Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

Survivor 2020 15. bölümünde ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Cemal Can Canseven oldu.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?





Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.