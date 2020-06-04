04.06.2020 - 11:03 |
Taşıyıcı anne nedir? Taşıyıcı annelik nasıl gerçekleştiriliyor?
Gündemde konuşulan konular arasında taşıyıcı annelik yer alıyor. Taşıyıcı anneliğin nasıl olduğu ve gerçekleştiği ile ilgili detaylar araştırılıyor.Çocuk sahibi olamayanlar için kullanılan yöntemler arasında bulunuyor. İşte taşıyıcı annelik ile ilgili detaylar...
Üreme yöntemi olarak geçen taşıyıcı annelik ile ilgili detaylar gündeme geldi. Hamilelik için uygun rahme sahip olunmaması durumlarında taşıyıcı annelik başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Peki taşıyıcı anne nasıl olunur? İşte detaylar...
TAŞIYICI ANNELİK NEDİR?
Taşıyıcı annelik, bir başka annenin doğumu yaptıktan sonra çocuğu genetik ebeveynlerine teslim etmesine denir.
Taşıyıcı annelik için değişik döllenme şekilleri mevcuttur. Ebeveynlerin genetik özelliklerini taşıyan embriyo, taşıyıcı anneye transplante edilir.