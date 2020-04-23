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23.04.2020 - 20:56 |

Tekamül Ne Demek? Tekamül Etmek Ne Anlama Gelir?

DeÄŸiÅŸik alanlarda kullanÄ±lan tekamÃ¼l kelimesi insanlar tarafÄ±ndan merak edilmektedir. TekamÃ¼l kelimesi TDK sÃ¶zlÃ¼klerinde bulmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. TekamÃ¼l kÄ±saca kelime anlamÄ± nedir? TekamÃ¼l etmek ne demek iÅŸte detaylar.Â

Tekamül Ne Demek? Tekamül Etmek Ne Anlama Gelir?

TekamÃ¼l kelimesi kÃ¶ken itibari ile ArapÃ§a bir kelimedir. Bu sebeple dilimize ArapÃ§adan geÃ§miÅŸtir. TekamÃ¼l kelimesi anlamÄ± ise olgunlaÅŸma anlamÄ±na gelmektedir.

TekamÃ¼l Kelimesinin SÃ¶zlÃ¼k AnlamÄ± Nedir?

TekamÃ¼l kelimesi cÃ¼mle iÃ§erisinde Ã§ok sÄ±k kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hangi manaya geldiÄŸi merak edilmektedir. TekamÃ¼l kelimesinin anlamÄ± TÃ¼rk Dil Kurumu sÃ¶zlÃ¼klerinde bulmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. TekamÃ¼l kelimesi birkaÃ§ mana barÄ±ndÄ±rmaktadÄ±r. Kelimesinin sÃ¶zlÃ¼k anlamÄ± ise aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.Â 

Â - Olgunluk ve olgunlaÅŸma

Â - GeliÅŸim, geliÅŸme

Â - EvrimÂ 

TekamÃ¼l Etmek Ne Anlama Gelir?Â 

ArapÃ§adan dilimize geÃ§en tekamÃ¼l kelimesi gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã§ok sÄ±k kullanÄ±lmasa da anlamÄ±nÄ± sÃ¶zlÃ¼klerden bulmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. TekamÃ¼l kelimesi sÃ¶zlÃ¼klerde olgunlaÅŸma ve olgunluk anlamÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r. TekamÃ¼l etmek ise bir kiÅŸinin bir olay karÅŸÄ±sÄ±nda tekamÃ¼l etmesi, yani olgunlaÅŸmasÄ± veya evrim geÃ§irmesi anlamÄ±na gelmektedir.

TekamÃ¼l etmek kelimesinin TÃ¼rk Dil Kurumu sÃ¶zlÃ¼klerinde anlamÄ± aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.Â 

Â - OlgunlaÅŸmak

Â - Evrim geÃ§irmek ve geliÅŸmek

THY anlamlÄ± uçuÅŸun görüntülerini paylaÅŸtÄ±Türk Hava YollarÄ± (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluÅŸunun 100'ncü yÄ±l dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± nedeniyle gerçekleÅŸtirdiÄŸi özel uçuÅŸun görüntülerini paylaÅŸtÄ±.
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