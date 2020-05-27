TOKİ çekilişi canlı yayın! Şanlıurfa ve Van TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kuraları corona virüs nedeniyle ara verilmişti. TOKİ kuraları kaldığı yerden çekilmeye başlandı. Bugün TOKİ kura çekimi yapılacak yerler arasında Şanlıurfa Karaköprü ve Van yer alıyor. Peki TOKİ Şanlıurfa ve Van kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ’nin Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram sayfalarından kura çekimi canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ, Şanlıurfa Karaköprü kurası saat 10:00'da gerçekleşecek.

Van Tuşba kurası ise saat 14:00'de gerçekleştirilecek.