27.05.2020 - 11:35 |
TOKİ çekilişi canlı yayın! Şanlıurfa ve Van TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
100 bin Sosyal Konut Projesi için kura çekimleri devam ediyor. Bugün Şanlıurfa için TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek. TKİ kura çekilişi canlı yayının nerede olduğu ve Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları listesinde nereden erişim sağlanacağı merak ediliyor.Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ kuraları corona virüs nedeniyle ara verilmişti. TOKİ kuraları kaldığı yerden çekilmeye başlandı. Bugün TOKİ kura çekimi yapılacak yerler arasında Şanlıurfa Karaköprü ve Van yer alıyor. Peki TOKİ Şanlıurfa ve Van kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ’nin Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram sayfalarından kura çekimi canlı olarak izlenebilecek.
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TOKİ KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ, Şanlıurfa Karaköprü kurası saat 10:00'da gerçekleşecek.
Van Tuşba kurası ise saat 14:00'de gerçekleştirilecek.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyorHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, "Normalde yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısı yetersiz. İyice düşünmelerinde yarar var. Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı" dedi.