TSK Saddam’ın sarayına ilerliyor

Siyane bölgesine helikopterle asker indirmeye devam edilirken stratejik önemde bulunan Beyaz Dağ bölgesindeki terör noktalarına birkaç koldan saldırı başlatıldı. Komandolar, harekât bölgesinde bulunan Saddam Hüseyin’den kalma saray ve askeri merkezlere doğru çıkarma yapıyor.



Sınıra 40 kilometre



Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan ve sınırdan Irak’ın iç kesimlerine açılan Gara bölgesine yönelik operasyon devam ediyor. Bölgenin en stratejik hedefleri arasında yer alan Siyane’yi kontrol etmek için birkaç koldan bölgeye girmeye başlayan komandolara, savaş uçakları ve helikopterler de destek veriyor.



Siyane’nin merkezinde ise Beyaz Dağ bulunuyor. Komandolar, Beyaz Dağ’a doğru harekât başlatırken, PKK’lı teröristlerle bazı noktalarda çatışmalar yaşanıyor. Siyane ve Beyaz Dağ’ın alınması halinde TSK’nın bölgede hakimiyeti ele geçireceği belirtiliyor.

PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki hakimiyetine son verilmesi için Irak merkezi yönetimi ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında sürdürülen görüşmeler sonuç vermeye başadı. Bölgedeki kaynaklara göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Bağdat ve Erbil ziyaretleri sonrası uygulamaya geçirilen dört aşamalı planın ayrıntıları şöyle:



Kandil’e giriş kapısı



Türkiye sınır hattı ve yakın kesimlerde yer alan Bamerni, Amediye ve Barzan bölgelerindeki örgüt merkezlerinin ilk aşamada etkisiz hale getirilmesi ön görülüyor.



Türkiye sınır hattından İran’a uzanan bölgede yer alan Hakurk ve Kandil’in yanı sıra iç kesimlere ulaşmada kapı görevi gören Sidekan ve çevresindeki alanın tümden kontrol altına alınması amaçlanıyor.



Suriye’nin kuzey ve doğu sınırından Musul-Dohuk’a, buradan Gara bölgesine uzanan TSK’nın Başika askeri üssünün de içinde yer aldığı Şeyhan, Atruş ve Akre kasabalarının denetim altına alınması planda önemli yer tutuyor. Gara bölgesini kuşatarak tümden kontrol altına almak ve örgütün Bahdinan ile Kandil bağını kesmek hedefleniyor.



Ankara ile Bağdat arasında masada görüşmeleri devam eden Mahmur ile Sincar’a yönelik hava desteli kara harekâtı, planın önemli bir aşaması olarak gösteriliyor.