Tuvana Türkay: Mutsuz insanlar her yerde

Siber şiddete maruz kaldığını söyleyen Türkay, şunları dedi: “Ben de siber şiddete maruz kalanlardan biriyim. Hatta bana sahte hesabından tacizde bulunan kişilerden biri bizim sektörümüzde kendince tanınan bir kadın ünlü bile çıkmıştı. Şaşırmadım. İnsanlar nasıl bir mutsuzluk ve insan üstü bir enerji ile bu işlerle uğraşıyor anlamak çok güç. Takip ettiğim kişileri sınırlı tutuyorum ki, etkileşimde bile karşıma olumsuz bir şey çıkmasın diye. Ve fotoğraflarım yorumlara kapalı. İşlerim yoğun ise, hesabımı bir sosyal medyacıya devrediyorum.”

Şikâyet ettim çocuk çıktı

En fazla siber şiddeti kadınlardan ya da kendilerini kadınmış gibi gösteren sahte hesaplardan gördüğünü söyleyen Türkay, devamında da şunları söyledi: “Artık önemsemiyorum. Çünkü yeni dünya düzeni ve sosyal medya ne yazık ki birbiriyle alakasız yerlerde olan, ayrı hayatlara sahip insanların bile birbirlerine ulaşabilmelerini sağlıyor. Birinin size düşmanlık besleyebilmesi için fotoğraflarınızı görmesi yeterli, sizi tanımasına gerek yok. Ben, gördüğüm siber şiddet karşısında özellikle bir hesabı hakareti fazla kaçırdığı için şikâyet ettim. Sonra hesabın sahibi küçük bir kız çıktı ve ailesi yalvardı. Şikâyetimi geri çektim.

Cezalar ağırlaştırılmalı

Bazen insanların bu hayatta var olma, mutlu olma sebebi bir başkasının acısı ve mutsuzluğu. Amacı kötülük yapmak ve kötü olmak. Bu sebeple siber suçlarda, cezai sisteminin ağırlaştırılması gerekiyor. Burada yetkililerin yardımı gerek. Çünkü, bizim kişisel olarak altından kalkamayacağımız kadar büyük bir dünya bu. Bence her sosyal medya kullanıcısının kimlik numarası ile hesap oluşturabilmesi gerekiyor. Bireysel olarak ise eğer altından kalkamayacağınız kadar kendinizi güçsüz hissediyorsanız bakmamalı, ilgilenmemelisiniz diye düşünüyorum. Tavsiyesine ihtiyacınız olmayan insanların eleştirileri de üzmesin, kötü enerjileri de.

“Bazı insanların bu hayatta var olma, mutlu olma sebebi bir başkasının acısı ve mutsuzluğundan geçtiğini belirten ünlü oyuncu Tuvana Türkay, “Bu sebeple siber suçlarda, cezai sisteminin ağırlaştırılması gerekiyor” dedi.