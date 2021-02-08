Ürtiker nedir, neden olur? (Kurdeşen) Ürtikere ne iyi gelir?

Ürtiker nedir? Vatandaşlar ürtikere neyin neden olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını merak ediyor. Ürtiker hastalığı olanlar ne yapmalıdır. Halk arasında kurdeşen olarak da bilinen ürtiker neden oluyor? İşte ürtiker ile ilgili merak edilenler...

ÜRTİKER NEDİR?

Ürtiker, hassasiyet sonucu ortaya çıkan Alerjik reaksiyonlar ile deride döküntüler ve kaşıntı ile kendini gösteren duruma tıpta verilen addır. Halk dilinde kurdeşen olarak bilinmektedir ve 6 haftadan az sürene akut, fazla sürene ise kronik denilmektedir. Kronik ürtikerin cildin daha derin kısmını etkilemesi durumunda anjioödem ortaya çıkar.

ÜRTİKER BELİRLERİ NELERDİR?

Etrafı kızarık ortası soluk yüzeysel kaşıntılı cilt döküntüsü. 2 mm'den 30 cm'ye kadar ulaşan kaşıntılı kabarıklık. Aniden başlayan ateşle birlikte kaşıntı.

ÜRTİKER NEDEN OLUR?

*Enfeksiyonlar

*İlaç ve diğer kimyasal maddeler. örn: astım ilaçları.(örn: astım ilaçları.)

*Besinler (çerezler, yumurta, balık ve diğer deniz ürünleri, süt, çilek,...)

*Böcek sokmaları (arı, örümcek, ...)

*İlkbahar polenleri (çiçek polenleri, kavak polenleri vb.)

ÜRTİKER NASIL GEÇER? NE İYİ GELİR?

Kurdeşen (ürtiker) tedavisi için öncelikli olarak sebep olan şeyler tespit edilir. Mümkün olduğunda ürtikeri tetikleyen şeylerden uzak durmak hedeflenir. Yiyecek ya da ilaç neyin sebep olduğu öğrenildiği takdirde bu besinler ya da ilaçlar yasaklanır.