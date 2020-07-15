Uyuşturucu baronu Gören’le ilgili çarpıcı detaylar! 1 ay sevkiyat testi yapmış

Tarihin en büyük operasyonlarından “Bataklık”ta, uyuşturucu baronu Çetin Gören’le ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince ortaklaşa yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gören’in Hollanda’da yaşadığı dönemde, büyük vurgun için oluşturduğu uluslararası uyuşturucu ağında ilk bir ay konteyner yoluyla gümrükten geçirdiği uyuşturucunun sevkiyatına ilişkin sistemi denediği ortaya çıktı. Gören’in bir ay süresince Kolombiya’dan Hollanda’ya yaklaşık 200 kg. civarında uyuşturucuyu peyder pey konteyner ile gümrükten geçirdiği öğrenildi. Daha sonra ülkede “Company” isminde bir şirket kurduğu belirlenen Gören’in, şirket üzerinden kargo yoluyla denediği sistemde de yaklaşık 400 kg. uyuşturucu maddeyi ülkeye soktuğu kaydedildi.

Uyuşturucu maddeyi Kolombiya’dan Hollanda’ya sokan Gören’in test ettiği sistemde deşifre olmaması üzerine uyuşturucu madde miktarını arttırarak büyük vurgun hazırlığı içerisine girdiği bildirildi.

8 tonluk vurgun planı

Gümrükten uyuşturucunun çalışanları aracılığıyla geçirilmesini sağlayan Gören’in aralarında Halil Arslantaş’ın da bulunduğu dört kişiye ortaklık teklif ettiği kaydedildi. Daha sonra beş uyuşturucu ortağının gemi yoluyla konteyner içerisinde, meyveler arasında gümrükten geçirmeye çalıştıkları uyuşturucu madde miktarını önce 400 kg., daha sonra sırasıyla 800 kg., 2 ton ve 4 ton olarak belirledikleri, en sonunda da 8 ton uyuşturucu sevkiyatı yönünde karar vererek büyük vurgunu gerçekleştirmeyi planladıkları belirtildi.

Gören ile ilgili bir başka önemli detay ise, Hollanda polisinin 2012’de Gören’in evine yaptığı baskında ele geçirilen 900 bin euro ile ilgili. Baskının ardından Gören’in avukatının polislere, ele geçirilen parada, “kara para aklama” durumunun olmadığını, bunun uyuşturucudan elde edilen para olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Türkiye’de yaşayan ailesinin, Gören’in Hollanda polisince yakalanmasının ardından tedirgin olduğu, bu yüzden de Gören’in yurt dışından Türkiye’ye gönderdiği paraları Gaziantep’te bir çiftliğe götürdükleri öğrenildi.