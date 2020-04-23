Vasat Nedir? Tdk'ya Göre Vasatlık Ve Vasat Olmak Ne Demektir?
Vasat, günlük hayatta derecelendirme yapmak için kullanılan bir kelimedir. Bu anlamının dışında hücresel bazı çalışmalarda da terim olarak yer almaktadır. Peki, vasat ne demek? Bu kelime ile vasatlık ve vasat olmak tabirleri arasında bir bağlantı var mı? Sizler için TDK sözlüğüne göz attık ve vasat kelimesinin tüm anlamlarını detaylı olarak derledik.
Vasat hem gündelik yaşamda hem de İslam dini açısından “orta” olarak kullanılmaktadır. Bu derecelendirme özellikle din konularında arada kalmak manasına da çıkmaktadır. Vasat olmak ise dilimizde özellikle aşağılama ya da eleştiri yapma durumunda kullanılmaktadır. Kelimenin diğer anlamı olan “ortam” ise çoğu zaman tıbbi ve biyolojik çalışmalar için sarf edilmektedir.
Vasat Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Orta derecede, orta.
2. Ortam.
3. Hücrenin kültür çalışmalarında kullanılan, bu hücreleri çoğaltmaya ve yaşatmaya yarayan, makro ve mikro boyuta sahip elementleri içerisinde barındıran tüm çözeltiler.
4. Hücrenin yaşamaya ve çoğalmaya devam etmek için gereksinim duyduğu çözelti ortamı.
Vasatlık: Vasat olarak kabul edilme ve vasat olma durumu.
Vasati: Ortalama olarak.