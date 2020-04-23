Vasat Nedir? Tdk'ya Göre Vasatlık Ve Vasat Olmak Ne Demektir?

Vasat hem gündelik yaşamda hem de İslam dini açısından “orta” olarak kullanılmaktadır. Bu derecelendirme özellikle din konularında arada kalmak manasına da çıkmaktadır. Vasat olmak ise dilimizde özellikle aşağılama ya da eleştiri yapma durumunda kullanılmaktadır. Kelimenin diğer anlamı olan “ortam” ise çoğu zaman tıbbi ve biyolojik çalışmalar için sarf edilmektedir.

Vasat Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Orta derecede, orta.

2. Ortam.

3. Hücrenin kültür çalışmalarında kullanılan, bu hücreleri çoğaltmaya ve yaşatmaya yarayan, makro ve mikro boyuta sahip elementleri içerisinde barındıran tüm çözeltiler.

4. Hücrenin yaşamaya ve çoğalmaya devam etmek için gereksinim duyduğu çözelti ortamı.

Vasatlık: Vasat olarak kabul edilme ve vasat olma durumu.

Vasati: Ortalama olarak.