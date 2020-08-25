Worton çorbası nedir, nasıl yapılır? Tarifi...
Bu akşam Masterhef'te yarışmacılar Çin mutfağından menüler hazırlayacak. Menüde bulunan bir yemek de Worton çorbası... Şimdi yarışmayı sıkı şekilde takip edenler Worton çorbası nedir, nasıl yapılır? sorusuna cevap arayıp tarifini merak ediyor.
MasterChef'te her hafta yarışmacılar manüler hazırlıyor. Bu akşamki konsept Çin mutfağı... Çin mutfağının olmazsa olmazlarından bir de Worton çorbası... Peki, Worton çorbası nedir, nasıl yapılır?
WORTON ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
100 gr kıyma
1 adet ufak soğan
1 adet taze soğan
1 çay kaşığı toz zencefil
1 çorba kaşığı soya sosu
1 çorba kaşığı susam yağı
1 tutam karabiber
Hamur İçin:
1 su bardağı su
Yarım tatlı kaşığı tuz
Yeteri kadar un
Üzeri İçin:
1 çorba kaşığı susam yağı
1 adet taze soğan
Yapılışı:
Öncelikle hamur malzemeleriyle sert kıvamda bir hamur yoğurup ve yarım saat dinlendiriyoruz. İç malzemelerini karıştırıyoruz. Dinlendirdiğimiz hamuru merdane yardımıyla tabak büyüklüğünde açıyoruz. Açtığımız hamurdan 3×3 santimlik kareler kesiyoruz. Karelerin ortasına yeteri kadar iç koyduktan sonra üçgen olarak katlayıp üstüne bastırıyoruz ve rulo haline getiriyoruz. Tencereye 4 su bardağı su koyuyoruz ve içine 1 tatlı kaşığı şeker ekliyoruz. Su kaynama noktasına geldikten sonra hazırladığımız hamurları içine atıyoruz ve 10 dakika kadar haşlıyoruz. Hamurları suyuyla birlikte kaseye koyuyoruz. Son olarak üzerine bir miktar susam yağı ve ince kıyılmış taze soğan ekledikten sonra servis ediyoruz.