Worton çorbası nedir, nasıl yapılır? Tarifi...

MasterChef'te her hafta yarışmacılar manüler hazırlıyor. Bu akşamki konsept Çin mutfağı... Çin mutfağının olmazsa olmazlarından bir de Worton çorbası... Peki, Worton çorbası nedir, nasıl yapılır?

WORTON ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

100 gr kıyma

1 adet ufak soğan

1 adet taze soğan

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çorba kaşığı soya sosu

1 çorba kaşığı susam yağı

1 tutam karabiber

Hamur İçin:

1 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yeteri kadar un

Üzeri İçin:

1 çorba kaşığı susam yağı

1 adet taze soğan

Yapılışı:

Öncelikle hamur malzemeleriyle sert kıvamda bir hamur yoğurup ve yarım saat dinlendiriyoruz. İç malzemelerini karıştırıyoruz. Dinlendirdiğimiz hamuru merdane yardımıyla tabak büyüklüğünde açıyoruz. Açtığımız hamurdan 3×3 santimlik kareler kesiyoruz. Karelerin ortasına yeteri kadar iç koyduktan sonra üçgen olarak katlayıp üstüne bastırıyoruz ve rulo haline getiriyoruz. Tencereye 4 su bardağı su koyuyoruz ve içine 1 tatlı kaşığı şeker ekliyoruz. Su kaynama noktasına geldikten sonra hazırladığımız hamurları içine atıyoruz ve 10 dakika kadar haşlıyoruz. Hamurları suyuyla birlikte kaseye koyuyoruz. Son olarak üzerine bir miktar susam yağı ve ince kıyılmış taze soğan ekledikten sonra servis ediyoruz.