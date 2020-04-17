Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimlerdir?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi bugün televizyonda ilk kez izleyicilerle buluşacak.Onur Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı filmde birçok ünlü isim rol alıyor. Bugün izleyiciler buluşacak filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alıyor.Drama türünde olan filmin oyuncu kadrosunda ise Engin Hepileri, Elena Viunova ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler yer alıyor. Peki Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu nedir? İşte oyuncuları...
YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU NEDİR?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği, senaryosunu ve yönetmenliğini Onur Aydın'ın üstlendiği, Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan, 2014 yılında çekilmiş Türkiye yapımı dram filmi. Başrollerinde Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli yer almaktadır.
Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.
YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Engin Hepileri Kazım Koyuncu
Elena Viunova Elena
Rıza Sönmez Niyazi Koyuncu
Sait Genay Halil
Serap Aksoy Güllü
Ruhi Sarı Saffet
Devrim Saltoğlu Ahmet
Sevtap Özaltun Seher
Settar Tanrıöğen Erkan
Altan Erkekli Cahit Koyuncu
Devrim Yakut Saviye Koyuncu
Hüseyin Avni Danyal Avukat Cahit
Erkan Kolçak Köstendil Şenol