Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimlerdir?

Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alıyor.Drama türünde olan filmin oyuncu kadrosunda ise Engin Hepileri, Elena Viunova ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler yer alıyor. Peki Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu nedir? İşte oyuncuları...

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU NEDİR?

Yağmur: Kıyamet Çiçeği, senaryosunu ve yönetmenliğini Onur Aydın'ın üstlendiği, Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan, 2014 yılında çekilmiş Türkiye yapımı dram filmi. Başrollerinde Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli yer almaktadır.

Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Engin Hepileri Kazım Koyuncu

Elena Viunova Elena

Rıza Sönmez Niyazi Koyuncu

Sait Genay Halil

Serap Aksoy Güllü

Ruhi Sarı Saffet

Devrim Saltoğlu Ahmet

Sevtap Özaltun Seher

Settar Tanrıöğen Erkan

Altan Erkekli Cahit Koyuncu

Devrim Yakut Saviye Koyuncu

Hüseyin Avni Danyal Avukat Cahit

Erkan Kolçak Köstendil Şenol