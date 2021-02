Yapay kalbinin şarj aleti yandı, 15 dakikayla ölümden kurtarıldı

Bursa'da eşi Fatma Şen ile birlikte 2 katlı binanın ikinci katında yaşayan Sadık Şen, 2017 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Şen'e yapılan ameliyatla yapay kalp takıldı. 4 yıldır yapay kalple yaşayan Sadık Şen, kalp nakli için sıraya girdi. Ancak Şen ailesinin evinde geçen salı günü yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatte kontrol altına aldığı yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.



KALP CİHAZLARI EVDE KALDI



Can havliyle dışarı koşan Sadık Şen'in yapay kalbinin bağlı olduğu cihazın yedek bataryaları ile şarj aleti içeride kaldı. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şen, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

POLİS ESKORTUYLA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ



Şen, yapay kalbinin takıldığı Akdeniz Üniversitesi'ndeki doktorlar ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorları irtibata geçirdi. Bataryanın 2 saatlik şarjının kaldığının ortaya çıkması üzerine Akdeniz Üniversitesi'ne yetiştirilme şansı bulunmayan Şen, hemen ambulansa alındı. Polis eskortu eşliğinde yola çıkan ambulans, Şen'i, kalp cihazlarının bulunduğu İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastaneye girdiği anda bataryaların uyarı verdiğini dile getiren Sadık Şen, "15 dakikadan az bir süreyle, mucize eseri hayatta kaldım" dedi.

'KENDİMİ DIŞARI ZOR ATTIM'



Ölümden döndüğünü belirten Sadık Şen, "Evde eşim, çocuğum ve ben oturuyorduk. Bir anda odaya duman geldi. Ben yapay kalpliyim. Kalbimi çalıştıran cihazlar elimde. Kapıyı açmamla birlikte mutfaktaki duman ve ateş suratıma geldi. Ateşin etkisiyle telefon, kimlik, cüzdan, kalbimi çalıştıran makinenin şarj cihazları, hepsi içeride kaldı. Hiç birini alamadım. Kendimi dışarı attım. Alt katta oturan oğluma haber verdim. 'Cihazlarım evde kaldı. Onları al' dedim. Yapay kalpli olduğum için pillerim de bitmek üzereydi. Değiştirmem gerekiyordu. Pilleri değiştiremedim. Yangından dolayı evden cihazı da alamadım. Pillerim de yandı. Eşofman ve atletle kendimi evden dışarı zor attım" dedi.



Şen, "O gün dışarıda çok kar vardı. 112 ekiplerini aramışlar. Onlar beni aldı. Yapay kalpli olduğumu ve pillerin bitmek üzere olduğunu söyledim. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Oradaki doktorlara derdimi anlattım. Kalp cihazının takıldığı Akdeniz Üniversitesi'ndeki koordinatörün ismini verdim. Onlarla iletişime geçtiler. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Devletimizden Allah razı olsun. O günkü hava şartları da çok uygun değildi. Yollarda aşırı kar ve tipi vardı. Son anda yetiştik. Hastaneye gitmemle pillerin bitmesi bir oldu. Bu piller bittikten sonra 15 dakika yaşama şansım varmış. Çok enteresan bir an yaşadık. Her şeyimiz alt üst oldu. Hiç bir şeyimiz kalmadı. Canımı zor kurtardım. Paralarım yandı. Her şeyim yandı. Evim kullanılamaz halde. Devletimizden ricamız, evimizin yapılması konusunda bize yardımcı olmaları. Bize maddi ve manevi yardım edilmesi. Komşumun evinde ne kadar kalabilirim. Üç günden beri komşumun evindeyim. En azından başımızı sokacak bir evimiz olursa hayatımızı normal bir şekilde devam ettirebiliriz. Devletimize olan güvenimiz sonsuz" diye konuştu.



Sadık Şen'in gelini Gizem Şen de "Babamın oturduğu evin alt katında oturuyoruz. Yangından bizim evimiz de etkilendi. Komşuda kalıyoruz. Kaçaklardan dolayı doğalgazımız kesildi. Su borusu patladı. Elektriğimiz de yok. Evimiz kullanılmayacak halde" ifadelerini kullandı.