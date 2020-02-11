Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba Ankara, Samsun, Ordu, Sivas'ta eğitime kar engeli var mı?

Okullar tatil mi? Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava şartları milyonlarca öğrenciyi meraklandırdı. Özellikle kar yağışının etkili olduğu Ankara, Samsun, Ordu, Sivas'ta okullar yarın tatil mi? merak ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaşayan öğrenci ve veliler, Valilik'den yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Peki Ankara, Samsun, Ordu, Sivas'ta okullar yarın tatil mi? 12 Şubat Çarşamba okullar tatil mi? İşte resmi açıklama...

ANKARA HAVA DURUMU

Çarşamba Karla Karışık Yağmurlu 1°C 4°C

Perşembe Çok Bulutlu 0°C 6°C

Cuma Çok Bulutlu -3°C 7°C

Cumartesi Yağmurlu 3°C 9°C

Pazar Parçalı Bulutlu 2°C 8°C

SAMSUN HAVA DURUMU

Çarşamba Yağmurlu 5°C 11°C

Perşembe Hafif Yağmurlu 4°C 11°C

Cuma Çok Bulutlu 3°C 13°C

Cumartesi Çok Bulutlu 5°C 13°C

Pazar Yağmurlu 6°C 12°C

ORDU HAVA DURUMU

Çarşamba Yağmurlu 5°C 9°C

Perşembe Yağmurlu 4°C 9°C

Cuma Çok Bulutlu 2°C 10°C

Cumartesi Çok Bulutlu 2°C 11°C

Pazar Yağmurlu 5°C 12°C



ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL!





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat çarşamba günü il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.



SİVAS HAVA DURUMU

Çarşamba Kar Yağışlı -7°C 1°C

Perşembe Hafif Kar Yağışlı -5°C 2°C

Cuma Çok Bulutlu -12°C -2°C

Cumartesi Kar Yağışlı -9°C 1°C

Pazar Kar Yağışlı -5°C 2°C

ANKARA, SAMSUN, SİVAS, ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara, Samsun, Sivas, Ordu'da 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde Valikik'ten herhangi bir açıklama yapılırsa haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Orta Karadeniz'de Fırtına Bekleniyor!

Orta Karadeniz’de rüzgarın bu gece (Salı) saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışları Bekleniyor!

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu’nun Doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Çığ Tehlikesine Dikkat!

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.