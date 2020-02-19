Yasak Elma 70. yeni bölüm 2. fragmanı... Köşke kilit vuruldu!

Yasak Elma 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Halit'in Afrika'dan aldığı hisseler 0'a iniyor. Halit neyi var neyi yok kaybediyor. Vergi borçları bel bükerken bu sefer ABD'li bir şirket Yıldız'a 5 milyon dolar teklif ediyor ve çalışma imkanı sunuyor. Bakalım dizide dengeler nasıl değişecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit, Leyla’nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit’in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır. Nadir, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender’den yardım ister. Yıldız’ın Leyla’nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur.