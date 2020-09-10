Yaylada tek baÅŸÄ±na yaÅŸayan â€˜Robinson Nineâ€™nin hayatÄ± belgeselde

Trabzon Tonya ilÃ§esinde yaz aylarÄ±nda 1900 rakÄ±mlÄ± KarakÄ±srak YaylasÄ±'nda oturan Fadime KayacÄ±'nÄ±n (85), 1984 yÄ±lÄ±nda yaylada yanÄ±na gelen yeÄŸeni Ali Haydar KayacÄ± (14), sara nÃ¶beti geÃ§irdi. Yaylada ot toplayan Fadime KayacÄ±, dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ evde yeÄŸeninin cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Yaylada topraÄŸa verilen yeÄŸeninin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne Ã§ok Ã¼zÃ¼len KayacÄ±, o tarihten sonra yakÄ±nlarÄ±nÄ±n Ä±srarÄ±na karÅŸÄ±n yaz- kÄ±ÅŸ bir daha dÃ¶nmedi. KayacÄ±, zorlu kÄ±ÅŸ mevsiminde kimsenin kalmadÄ±ÄŸÄ± yaylayÄ±, kendine yurt edindi.

Ä°lÃ§ede 2011 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan 'En beÄŸenilen ev kadÄ±nÄ±â€™ anketinde birinci seÃ§ilen, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen cesurca yaÅŸam tarzÄ± nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime KayacÄ±â€™nÄ±n, hayatÄ± belgesele de konu olacak.



Ã‡EKÄ°MLER TAMAMLANDI



YÃ¶netmen Orhan ve yapÄ±mcÄ± eÅŸi Nurhan TekelioÄŸlu, 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime KayacÄ±'nÄ±n hayatÄ± iÃ§in belgesel hazÄ±rlamaya karar verdi. TekelioÄŸlu Ã§iftinin yaklaÅŸÄ±k 1 ayda Ã§ekimlerini yaptÄ±ÄŸÄ± belgeselde, KayacÄ±, kamera karÅŸÄ±na geÃ§ti, yayladaki zorlu yaÅŸamÄ± ve hayat mÃ¼cadelesi de kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± destekli olan 'Fatma KayacÄ±'nÄ±n bilinmeyen hikÃ¢yesi'Â adlÄ± Ã§ekimleri tamamlanan belgesel, kurgusunun tamamlanmasÄ±yla yakÄ±n zamanda izleyicilerle buluÅŸacak.



'CANIM SIKILINCA ODUN TOPLUYORUM'



YÄ±llarca yaz-kÄ±ÅŸ yayladaki evinde tek baÅŸÄ±na yaÅŸayan Fadime KayacÄ±, hayatÄ±nÄ±n belgesele konu olmasÄ±yla mutlu olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "YÄ±llarca bu yaylada tek baÅŸÄ±ma yaz-kÄ±ÅŸ yaÅŸadÄ±m. CanÄ±m sÄ±kÄ±lÄ±nca odun topluyorum. Hayvanlara yem yapÄ±yorum. Belgeselciler gelip kameralarla benim Ã§ekimlerimi yaptÄ±lar. Ä°nÅŸallah gÃ¼zel olur"Â dedi.



'Ã–MRÃœNÃœ YAYLADA TEK BAÅžINA GEÃ‡Ä°RMESÄ° Ä°LGÄ°MÄ° Ã‡EKTÄ°'



Belgesel yÃ¶netmeni Orhan TekelioÄŸlu, "30 yÄ±llÄ±k gazeteciyim. Son 15 yÄ±lÄ±mÄ± belgeseller Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±m. Belgesellerimin konusu aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak kadÄ±n ve doÄŸa Ã¼zerine kurulu. Bu nedenle Trabzonâ€™un Tonya ilÃ§esinde yaÅŸayan 90 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸ bir kadÄ±n hikÃ¢yesinden yola Ã§Ä±karak Fatma KayacÄ±â€™ya ulaÅŸtÄ±k. 35 yÄ±l Ã¶nce kendisiyle birlikte yaÅŸayan sara hastasÄ± yeÄŸeninin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kendisini sorumlu tutanlara karÅŸÄ± bir baÅŸkaldÄ±rÄ±ÅŸla yaÅŸamÄ±na daÄŸlarda devam etti. YaklaÅŸÄ±k 50 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼nÃ¼ daÄŸlarda tek baÅŸÄ±na geÃ§irmesi benim ilgimi Ã§ekti. YaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r Fatma KayacÄ±â€™ya ait haberler toplamaya baÅŸladÄ±k. Sonra onun belgeselini yapmaya karar verdik. Bu sene belgeselini Ã§ektik bitirdik"Â diye konuÅŸtu.