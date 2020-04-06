Yemekteyiz neden yok? Seda Sayan ile Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman? TV8 yayın akışı

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Yemekteyiz yarışmasının bugün ekrana gelmemesi izleyenleri meraklandırdı. Yemekteyiz neden yok sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. İşte Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması hakkında merak edilenler...

YEMEKTEYİZ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması bugünden itibaren yayınlanmayacak. Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle bazı dizi ve yarışmaların çekimleri durduruldu. Bu yarışmaların arasında Seda Sayan ile Yemekteyiz de yer aldı. Peki Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasının yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

YEMEKTEYİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Seda Sayan ile Yemekteyiz yeni bölümü hakkında bir tarih duyurulmadı. Yemekteyiz yarışmasının yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yerv vereceğiz.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler

12:30 Survivor Panorama / Canlı

15:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Doya Doya Moda

03:30 Survivor Panorama