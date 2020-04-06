Yemekteyiz neden yok? Seda Sayan ile Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman? TV8 yayın akışı
Yemekteyiz yarışması neden yok? TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Seda Sayan ile Yemekteyiz bugün neden yok? Seda Sayan ile Yemekteyiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte TV8 yayın akışı ve Yemekteyiz yarışması hakkında bilinmesi gerekenler...
Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Yemekteyiz yarışmasının bugün ekrana gelmemesi izleyenleri meraklandırdı. Yemekteyiz neden yok sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. İşte Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması hakkında merak edilenler...
YEMEKTEYİZ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması bugünden itibaren yayınlanmayacak. Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle bazı dizi ve yarışmaların çekimleri durduruldu. Bu yarışmaların arasında Seda Sayan ile Yemekteyiz de yer aldı. Peki Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasının yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
YEMEKTEYİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Seda Sayan ile Yemekteyiz yeni bölümü hakkında bir tarih duyurulmadı. Yemekteyiz yarışmasının yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yerv vereceğiz.
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler
12:30 Survivor Panorama / Canlı
15:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Doya Doya Moda
03:30 Survivor Panorama