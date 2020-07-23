Yermük Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Yermük savaşı tarihi kaynaklarda Yermük muharebesi olarak da yer almaktadır. Yermük savaşı Müslümanların kazanmış olduğu bir savaştır. Haçlı ordusu bu savaşta büyük kayıplar vermiştir.



Yermük Savaşı Kısaca Özeti



İslam'ın dört büyük halifesinden biri olan Ebubekir İslam devletinin başına geçtikten sonra Irak'ı feth etmekle görevlendirilmişti. Ebubekir bu fetihi gerçekleştirmek için Lübnan ve Güney Suriye için ayrı bir ordu hazırlamaya karar vermişti. Ebubekir hicretin ardından tayin ettiği komutanlar ile Yermük'e doğru ilerlemeye başlayacaktı. O dönemin Bizans komutanı ise İslam ordusunun Yermük'ü feth edeceğinin haberini alır ve derhal savaş hazırlıklarına başlar. Bizans imparatorluğu oldukça güçlü bir orduya sahipti. Bizans komutanı ise rahatça bu savaştan galip geleceğini düşünüyordu.



Bizans imparatorluğunun savaş stratejisinden haberdar olan İslam ordusu komutanları ise aralarında mektupla haberleşti. Cephe savaşlarının daha uygun olacağı konusunda fikir birliğine varan İslam ordusu komutanları bu fikri Ebubekir'e de iletti. Ebubekir'de bunu uygun buldu ve savaş için Yermük'ü seçti. İslam ordusunun Yermük'te konuşlandığını öğrenen Bizans komutanı ise ordularına derhal Yermük'e harekete geçmesini emretti. Bizans komutanları ile birlikte Yermük'e gelen Bizans ordusu yaklaşık olarak 250 bin kişilik bir ordudan oluşuyordu. Bu esnada ise İslam halifelerinden biri olan Ömer Halid Vin Velid'e ordunun başına geçmesini emretti. Halid Bin Velid ordusunun başına geçtiğinde İslam ordusu yaklaşık olarak 50 bin kişiden oluşuyordu.



Halid Bin Velid İslam ordusunun başına geçtikten sonra 4 komutanın yer aldığını gördü. Buna karşılık olarak ise Bizans ordusunun düzenli bir orduya sahip olduğunu görünce bunun İslam ordusu açısından dezavantaja dönüşeceğini biliyordu. Derhal bütün İslam ordusunu bir araya getirme kararı aldı. Düzene sokulan İslam ordusu toplam 38 bölüğe ayrılmış oldu.



Halid Bin Velid savaş günü geldiğinde ise düşmana hücum etmeye başladı. Bizans ordusu bu taarruzu başlarda beklemiyordu. Afallayan Bizans ordusu ne yapacağını bilmeyerek geri çekilmeye başladı. Bizans ordusu savaş alanının dışına kaçmaya başlayınca İslam ordusu bunu değerlendirerek piyadelerinin hepsi ile birlikte toplu hücuma geçtiler. Bu hamle ise Bizans ordusunun sonunu getirmişti. Büyük kayıplar veren Bizans ordusu ne yapacağını bilmeyerek geri çekilmeye devam ediyordu. 250 bin kişilik ordusu olan Bizans ordusu bu taarruz ile birlikte 120 bin kayıp vermişti.



Yermük Savaşı Tarihi



Yermük savaşı 15 Ağustos'ta başlayıp 20 Ağustos 636 yılında sona ermiştir. Toplam 5 gün sürmüştür.



Yermük Savaşı Sonuçları



- Savaşı Müslümanlar kazanmış oldu.

- Irak, Şam ve Suriye Müslümanların hakimiyetine geçmiş oldu.



Yermük Savaşı Önemi



Yermük savaşı İslam tarihi açısından oldukça önemli bir savaştır. Bu savaş İslam ordusunun haçlı ordusu yani Bizans ordusuna karşı elde etmiş olduğu ilk zaferdir.



Yermük Savaşı Nedenleri



- Müslümanların İslam'ı geniş alanlara yaymak istemesi

- Bizans imparatorluğunun İslam'ı bir tehlike olarak görerek İslam'ın yayılmasını engellemek istemesi

- Bizans himayesinde bulunan toprakların Bizans imparatorluğu tarafından korunmak ve İslam'ın gelmesini engellemek istenmesi