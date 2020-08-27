MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri YÖK Atlas tercih robotu | 2020 YÖK Atlas Lisans-Önlisans tercih işlemleri
ABONE OL
27.08.2020 - 09:55 |

YÖK Atlas tercih robotu | 2020 YÖK Atlas Lisans-Önlisans tercih işlemleri

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihleri bekleyen üniversite adayları taban puanları ve boş kontenjan araştırmasına başladı. YÖK Atlas tercih robotu ile tercih işlemleri çok daha kolay. Peki, taban puanlar ve boş kontenjanlar belli oldu mu? YÖK Atlas nedir, nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotu | 2020 YÖK Atlas Lisans-Önlisans tercih işlemleri

2020 YKS tercih sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci istediği üniversiteye yerleşirken boş kalan kontenjanlar için ek tercih süreci çok yakında başlayacak. Peki, YÖK Atlas nasıl kullanılır? YÖK Atlas ile tercih nasıl yapılır? Üniversite boş kontenjanları duyuruldu. Taban puanların ise açıklanması bekleniyor. İşte tercih robotu ile ilgili detaylar...

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas ile üniversite adayları, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha kolay ve sağlıklı adımlar atabiliyor. YÖK Atlas tercih sihirbzı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ve kontenjan durumlar görüntüleniyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK ATLAS İÇİN TIKLAYINIZ

 

Son dakika... Bursa'da servis aracı elektrik direğine çarptı! 2 ölü 16 yaralıBursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vatan Şaşmaz kimdir, kaç doğumlu? Vatan Şaşmaz neden öldü?

Vatan Şaşmaz kimdir, kaç doğumlu? Vatan Şaşmaz neden öldü?

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

2020 YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM YKS boş kontenjanları belli oldu! Ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?

2020 YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM YKS boş kontenjanları belli oldu! Ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?

Sıradaki Haber