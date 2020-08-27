YÖK Atlas tercih robotu | 2020 YÖK Atlas Lisans-Önlisans tercih işlemleri

2020 YKS tercih sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci istediği üniversiteye yerleşirken boş kalan kontenjanlar için ek tercih süreci çok yakında başlayacak. Peki, YÖK Atlas nasıl kullanılır? YÖK Atlas ile tercih nasıl yapılır? Üniversite boş kontenjanları duyuruldu. Taban puanların ise açıklanması bekleniyor. İşte tercih robotu ile ilgili detaylar...

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas ile üniversite adayları, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha kolay ve sağlıklı adımlar atabiliyor. YÖK Atlas tercih sihirbzı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ve kontenjan durumlar görüntüleniyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

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