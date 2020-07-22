Yücel Arzen kimdir, kaç yaşında? Yücel Arzen'in yazdığı Ayasofya şarkısı...

Yücel Arzen, "Ayasofya" isimli şarkıyı yazdı ve besteledi. Ayasofya'da ilk namazın kılınmasına az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya" isimli şarkıyı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Ayasofya şarkısı ve Yücel Arzen hayatı gündemde araştırılıyor. Peki Yücel Arzen kimdir? İşte Ayasofya şarkısı...

YÜCEL ARZEN KİMDİR?

Müzisyen ve piyanist olan Yücel Arzen 1970 yılında doğdu. 1988 yılında İ.T.Ü Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı’na girmeye hak kazandı

Arzen, sekiz yıl boyunca Onur Akın ve İbrahim Sadri 'ye piyano ve bağlama çalmıştır.Yücel Arzen’in Kimseler Bilmez, Erzurum, Mehmet Akif, Bir On Şarkı gibi albümleri de bulunmaktadır.

Alişan’ın seslendirdiği Ah le Yar şarkısının söz ve müziği Yücel Arzen’e aittir.