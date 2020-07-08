Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde E.K. yönetimindeki aracı Siğilli köyü yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan kontrolde çuvallar içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmeye çalışılan 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Midyelere el konulurken, araç sürücüsü E.K. gözaltına alındı.
Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü. E.K. ise hakkında 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 7 bin 863 TL ceza uygulanarak serbest bırakılırken, aracı da trafikten men edildi.
İstanbul’da trafik magandaları işbaşında! Drift, makas ve hız terörü kameradaİstanbul’un çeşitli noktalarında lüks otomobilli bir maganda, kavşaklarda saniyelerce “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Aynı maganda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM Otoyolu’nda da 274 kilometre hızla seyretti. E-5 Karayolu’nda bir başka maganda ise araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.