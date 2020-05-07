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07.05.2020 - 10:07 |

Yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Hangi ülkelere uçuş gerçekleştirilecek?

Yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mayıs ayı normalleşme planının açıklanmasının ardından uçuş yasaklarının kaldırılmasının ardından yurt içi ve yurt dışı uçuşları hakkında THY'de planlanan uçuş ve tarihlerini açıkladı. Peki Yurt içi ve yurt dışı seferler ne zaman başlayacak? Hangi ülkelere seferler düzenlenecek?

Yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Hangi ülkelere uçuş gerçekleştirilecek?

Yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mayus ayı normalleşme planın açıklanmasının ardından THY'de uçuş yasağının kaldırılmasının ardından kendi normalleşme planını açıkladı. Peki yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte THY tarafından açıklanan yurt içi ve yurt dışı uçuş takvimi...

THY'nin normalleşme planlaması belli oldu

KORONAVİRÜS nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) uçuş yasağının sonlanması sonrasına yönelik uçuş taslağı hazırladı. Plana göre, Haziran ayında yurt içinde tüm meydanlara uçuşlar planlanırken yurt dışında ise 19 ülke ve 23 noktaya haftalık 75 frekans uçuş planlandı. 

Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor. 

HAZİRAN'DA PLANLANAN O UÇUŞLAR

Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.  

UÇUŞLAR KADEMELİ OLARAK ARTIRLMASI PLANLANIYOR

Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını arttıracak. Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı. Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.  

 

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