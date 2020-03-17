17.03.2020 - 10:06 |
Zalim İstanbul 35. son bölüm kesintisiz izle! Zalim İstanbul 36. yeni bölüm fragmanı yayında!
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 35. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi son bölümde Psikolog Oya'nın yanındaki bebeğin kendi bebeği olduğunu öğrenen Ceren harekete geçer. Ceren'in ağzından dökülen sözler Cemre'yi derinden yaralar. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Agah Karaçay torununu psikolog Oya'nın elinden almaya gider. Zalim İstanbul 35. son bölüm izleme linki ve 36. yeni bölüm fragmanı...
Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 35. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafta Ceren tarafından öğrenilen gerçeklerin ardından köşkte işler yeniden karışır. Yaşanan bu durum neticesince Cemre büyük şaşkınlık yaşarken Ceren bebeğinin peşine düşer. Cenk ise yaptıkları hatalar ile bir kez daha yüzleşme fırsatı bulur.
Zalim İstanbul 35. son bölümü ve 36. yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.
ZALİM İSTANBUL 35. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE
ZALİM İSTANBUL 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI