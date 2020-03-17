Zalim İstanbul 35. son bölüm kesintisiz izle! Zalim İstanbul 36. yeni bölüm fragmanı yayında!

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 35. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafta Ceren tarafından öğrenilen gerçeklerin ardından köşkte işler yeniden karışır. Yaşanan bu durum neticesince Cemre büyük şaşkınlık yaşarken Ceren bebeğinin peşine düşer. Cenk ise yaptıkları hatalar ile bir kez daha yüzleşme fırsatı bulur.

Zalim İstanbul 35. son bölümü ve 36. yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL 35. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

ZALİM İSTANBUL 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI